Das Reitturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins (ZRFV) Dierdorf begeisterte die Freunde des Pferdesports, die in großer Zahl auf die Anlage gekommen waren.

Drei Tage voller Spannung, sportlicher Höchstleistungen und begeisterter Zuschauer: Das Reitturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins (ZRFV) Dierdorf war erneut ein voller Erfolg. Von Freitag bis Sonntag standen Springprüfungen in allen Klassen – von E bis S – auf dem Programm. Ob junge Pferde, Turnierstarter oder erfahrene Profis: Für alle Leistungsniveaus war den interessierten Freunden des Pferdesports etwas geboten.

Zuschauer genießen besondere Atmosphäre

Besonders gut besucht waren die Veranstaltungstage am Samstag und Sonntag. Hunderte Zuschauer strömten auf das Vereinsgelände, um die Reiterinnen und Reiter anzufeuern und die besondere Atmosphäre zu genießen. Ein Höhepunkt war die neue Multifunktionshalle des RV Dierdorf, die erstmals bei einem Turnier zum Einsatz kam. Im Wesentlichen in Eigenleistung errichtet, dient sie als Materiallager und bei Veranstaltungen als Aufenthalts- und Bewirtungsraum – und wurde von den Gästen und den Aktiven gleichermaßen sehr gut angenommen.

Ein besonderes Erlebnis bot am Sonntag die Vorführung der Jagdreiterinnen und Jagdreiter der Rheinlandmeute. Mit ihren Pferden und Hunden sowie der Bläsergruppe zogen sie die Besucher in ihren Bann und sorgten für Gänsehautmomente. Im Anschluss folgte das sportliche Highlight des Wochenendes: Das S-Springen, das der Mayener Top-Reiter Ralf Jünger für sich entschied. Auch Robert Rychecky vom RV Dierdorf überzeugte mit seiner Stute Batida de Coco und erreichte in dieser schwierigen Konkurrenz den starken vierten Platz.

Jünger dominierte auch das M-Springen am Sonntag und belegte im Zweisterne-M-Springen am Samstag die Plätze zwei und drei. Rychecky zeigte ebenfalls konstante Leistungen: Mit einem Pferd von Vereinskamerad Jochen Krämer wurde er Fünfter im M-Springen, mit Acuma Dritter in einem L-Springen.

Auch der Vereinsvorsitzende Niklas Koch wusste zu überzeugen. Mit seiner Stute Maxima gewann Koch ein L-Springen. Emily Hoppen, eine weitere Lokalmatadorin des RV Dierdorf, wurde Sechste im Zweisterne-A-Springen und Dritte im A-Springen mit Joker.

Die Parcourschefs Christoph Vois, Philipp Schwender und Julia Schumacher hatten für jede Prüfung anspruchsvolle, aber faire Parcours gestaltet, die den jeweiligen Leistungsklassen gerecht wurden.

Unwetter bleibt aus: Veranstalter atmen durch

Trotz der Prognosen blieb das angekündigte Unwetter am Sonntag zur Erleichterung der Organisatoren glücklicherweise aus – ideale Bedingungen für Pferde, Reiterinnen und Reiter sowie Zuschauer. Das Gelingen des Turniers ist nicht zuletzt den zahlreichen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die mit großem Engagement für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Dierdorf blickt stolz auf ein gelungenes Turnierwochenende zurück – mit sportlichen Erfolgen, großem Zuschauerzuspruch und einem starken Gemeinschaftsgefühl.