Nach Doppel-Bronze in Cortina Jacqueline Pfeifers Olympia-Entscheidung steht Marco Rosbach 08.03.2026, 15:55 Uhr

i Nach Pyeongchang und Peking waren die Olympischen Spiele in Cortina d'Ampezzo die dritten für Jacqueline Pfeifer - und zugleich die letzten. Das verrät die Brachbacherin im Interview. Robert Michael, dpa. picture alliance/dpa

Silber 2018 in Pyeongchang, jetzt zweimal Bronze in Cortina: Jacqueline Pfeifer hat bei ihren drei Teilnahmen an Olympischen Spielen als Rheinland-Pfälzerin Sportgeschichte geschrieben. Im Interview blickt sie zurück und redet über ihre Zukunft.

Das Olympische Feuer ist längst erloschen, doch der Glanz der Winterspiele liegt immer noch über all jenen, die sich in Cortina d’Ampezzo, Mailand und den weiteren Austragungsorten ihren großen Traum erfüllen konnten und es aufs Podest geschafft haben.







Artikel teilen

Artikel teilen