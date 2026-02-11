Als Topfavoritin in Cortina Jacqueline Pfeifers Konkurrenz im Kampf um Olympia-Gold Marco Rosbach 11.02.2026, 14:32 Uhr

i Auf den Start kommt es an: Gelingt es Jacqueline Pfeifer, den Rückstand auf die Konkurrenz möglichst gering zu halten, hat die Pilotin aus Brachbach gute Chancen im Kampf um die Medaillen. Alessandra Tarantino, picture alliance/dpa/AP

Ist die Spur im Cortina Sliding Center auch für Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer aus Brachbach eine goldene? Die 31-Jährige ist eine der großen Favoritinnen bei den Olympischen Spielen, doch die Konkurrenz ist groß. Ein Ausblick.

Die deutsche Goldspur ist gelegt im Cortina Sliding Center, dafür haben die Rodler in den ersten Tagen dieser Olympischen Spiele gesorgt. Von Donnerstag bis Sonntag will das Skeletonteam daran anknüpfen. Die Chancen stehen gut, sowohl bei den Männern (Donnerstag und Freitag) als auch bei den Frauen (Freitag und Samstag) und im abschließenden Mixed-Teamwettbewerb (Sonntag), der neu ins Programm aufgenommen wurde.







