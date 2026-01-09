Brachbacherin beim Weltcup Jacqueline Pfeifer wird Fünfte, holt aber EM-Bronze Lukas Erbelding 09.01.2026, 15:40 Uhr

i Jacqueline Pfeifer (hier mit Cheftrainer Christian Baude) landete beim Weltcup in St. Moritz auf Platz fünf, durfte sich aber gleichzeitig über die EM-Bronzemedaille freuen. BSD/Viesturs Lacis

Beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz hat die Brachbacherin Jacqueline Pfeifer knapp den Podiumsplatz verpasst. Letztlich landete die 30-Jährige in der Schweiz auf Position fünf. Freuen durfte sie sich aber über die EM-Bronzemedaille.

Sie ist schon eine besondere Stätte, diese Natureisbahn im schweizerischen St. Moritz. Als einzige dieser Art brachte die Bahn, die jeden Winter aufs Neue von Experten aus Südtirol gebaut wird, für den Skeleton-Tross beim sechsten Weltcup einige Herausforderungen mit sich.







