Jacqueline Pfeifer will „Sack Olympia-Norm“ zumachen

Diese Tage von Sigulda haben es in sich: Binnen 22 Stunden werden auf der schwierigen Bahn gleich zwei Weltcups ausgetragen. Läuft für Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer aus Brachbach alles nach Plan, kommt sie ihrem großen Ziel Olympia ganz nah.
Kurz vor Weihnachten geht es aufgrund der Absage des Rennens von Innsbruck-Igls nicht besinnlich zu im Skeleton-Weltcup, sondern Schlag auf Schlag. Nur sechs Tage nach dem zweiten Rennen der olympischen Saison im norwegischen Lillehammer gehen die Piloten in Lettland an den Start.