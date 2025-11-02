Brachbacher Pilotin nominiert Jacqueline Pfeifer: Weltcup vor Augen, Olympia im Blick 02.11.2025, 13:38 Uhr

i Jacqueline Pfeifer hat Grund zu strahlen: Wenn am 21. November auf der neuen Olympiabahn in Cortina d’Ampezzo die Saison mit einem Testwettkampf startet, gehört die erfahrene Pilotin aus Brachbach zum deutschen Team. David Inderlied, dpa. picture alliance/dpa

Ihr Name ist nicht wegzudenken aus dem deutschen Skeletonsport. Doch auch Jacqueline Pfeifer, die 2018 Olympiasilber gewonnen hat, muss sich für den Weltcup qualifizieren. Das hat geklappt. Jetzt arbeitet die Brachbacherin an ihrem nächsten Traum.

Seit einem Jahrzehnt prägt sie ihren Sport mit, ist mehrfache Weltmeisterin, hat zweimal den Gesamtweltcup im Skeleton geholt und 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang Silber gewonnen. Wenn am 21. November auf der neuen Bahn in Cortina d’Ampezzo die neue Saison beginnt, gehört auch Jacqueline Pfeifer zum Weltcupteam des deutschen Verbandes und darf sich Hoffnungen machen, im Februar in den Norden Italiens zurückzukehren, um ihre dritten ...







