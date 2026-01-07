Jacqueline Pfeifer sieht Horse-Shoe-Kurve als Schlüssel

Skeleton-Weltcup auf der einzigen Natureisbahn der Welt: Jacqueline Pfeifer peilt in St. Moritz das Podest an. Die 30-Jährige beschreibt die Tücken der einzigartigen Bahn, ihre Trainingseindrücke und den Tag vor dem Wettkampf am Freitag.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist Mittwochabend, als die Brachbacher Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer im Gespräch mit dieser Zeitung auf das kommende Rennen blickt. „Jacka“ absolvierte heute das Abschlusstraining auf der Natureisbahn von St. Moritz, wo am frühen Freitagvormittag, 8.