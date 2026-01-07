Auf Natureisbahn in St. Moritz Jacqueline Pfeifer sieht Horse-Shoe-Kurve als Schlüssel Moritz Hannappel 07.01.2026, 22:14 Uhr

i Beim Mittwochstraining nahm Jacqueline Pfeifer die Natureisbahn von St. Moritz bei Temperaturen um -20 Grad genau unter die Lupe. Kann die Brachbacherin für das Weltcup-Rennen am Freitag die richtigen Schlüsse ziehen? BSD/Viesturs Lacis

Skeleton-Weltcup auf der einzigen Natureisbahn der Welt: Jacqueline Pfeifer peilt in St. Moritz das Podest an. Die 30-Jährige beschreibt die Tücken der einzigartigen Bahn, ihre Trainingseindrücke und den Tag vor dem Wettkampf am Freitag.

Es ist Mittwochabend, als die Brachbacher Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer im Gespräch mit dieser Zeitung auf das kommende Rennen blickt. „Jacka“ absolvierte heute das Abschlusstraining auf der Natureisbahn von St. Moritz, wo am frühen Freitagvormittag, 8.







Artikel teilen

Artikel teilen