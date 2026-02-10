Seit mehr als einem Jahrzehnt prägt sie den Skeletonsport, hat Weltcups gewonnen, war Weltmeisterin und Zweite bei den Olympischen Spielen 2018. In Cortina d’Ampezzo erlebt Jacqueline Pfeifer ihre dritten Winterspiele – und ist stark wie lange nicht.
Lesezeit 7 Minuten
Pyeongchang 2018, Peking 2022 – und jetzt Cortina d’Ampezzo 2026: Nach ihrem Silbercoup in Korea vor acht Jahren und dem für sie enttäuschenden achten Platz in der pandemiebedingt gedämpften Atmosphäre in China vor vier Jahren startet Jacqueline Pfeifer am Freitag in ihr drittes olympisches Abenteuer.