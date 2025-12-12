Beste Deutsche in Lillehammer Jacqueline Pfeifer kommt Olympia wieder ein Stück näher Marco Rosbach 12.12.2025, 18:23 Uhr

i Voller Fokus: Auch in Lillehammer gehörte Jacqueline Pfeifer zu den Besten und verpasste das Podium als Vierte nur knapp. BSD/Viesturs Lacis

Als nur noch drei Pilotinnen oben standen, hatte Jacqueline Pfeifer in der „Leaders Box“ die Olympianorm vor Augen. Dass es beim Weltcuprennen in Lillehammer doch nicht zum Sprung aufs Podium reichte, sollte die Skeletonpilotin schnell abhaken.

In den vergangenen Jahren hätte sie sich womöglich mehr gefreut, aber dass Jacqueline Pfeifer nach ihrem vierten Platz in Lillehammer meinte, sie sei nicht ganz zufrieden, zeigt vor allem eines: Die 30-jährige Brachbacherin strebt im Weltcup wieder nach Höherem.







