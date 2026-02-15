Brachbacherin dicht an Silber Jacqueline Pfeifer gewinnt auch im Team Olympia-Bronze Marco Rosbach 15.02.2026, 21:15 Uhr

i Wieder Bronze für Jacqueline Pfeifer aus Brachbach und ihren Teamkollegin Christopher Grotheer: Die beiden Drittplatzierten der Einzelkonkurrenzen sicherten sich bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo auch im neuen Mixed-Wettbewerb Edelmetall. Robert Michael, dpa. picture alliance/dpa

Fürst Albert II. von Monaco überreichte der Brachbacher Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer ihre insgesamt dritte Olympiamedaille. Acht Jahre nach Silber in Pyeongchang und einen Tag nach Bronze im Einzel fuhr sie auch im Mixed-Team aufs Podest.

Bronze ist das neue Silber für Jacqueline Pfeifer. Wie am Samstag in der spannenden Frauenkonkurrenz gelang der Skeletonpilotin aus Brachbach bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo auch im Mixed-Teamwettbewerb die Fahrt aufs Podium. Mit Christopher Grotheer wurde die 31-Jährige abermals Dritte – ein starkes Ergebnis, allerdings verpassten die beiden den Silberrang nur um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde.







