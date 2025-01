Heimspiel in Winterberg „Jacka“ Pfeifer will mit den Fans im Rücken aufs Podest 02.01.2025, 10:00 Uhr

i Auf keiner anderen Bahn hat Jacqueline Pfeifer so viele Läufe absolviert wie in Winterberg - und keine andere Pilotin kennt die Bahn in Winterberg so gut wie die 29-jährige Brachbacherin. Viesturs Lacis/BSD

Nach der kurzen Weihnachtspause startet der Weltcupzirkus im Skeleton in die zweite Saisonhälfte. Jacqueline Pfeifer fiebert dem Jahresauftakt besonders entgegen. Denn auf ihrer Heimbahn in Winterberg rechnet sich die Brachbacherin einiges aus.

Fast zehn Jahre ist es her, da hat Jacqueline Pfeifer – damals noch unter ihrem Mädchennamen Lölling – in Winterberg quasi aus dem Nichts die ganz große Bühne des Wintersports erobert. Ohne zuvor auch nur ein Weltcuprennen absolviert zu haben, gewann sie am 6.

