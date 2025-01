Zittersieg in St. Moritz „Jacka“ Pfeifer triumphiert im Mixed mit Axel Jungk 12.01.2025, 14:30 Uhr

i Daumen hoch: Jacqueline Pfeifer aus Brachbach feierte mit Axel Jungk den Sieg im Mixed-Wettbewerb von St. Moritz. Viesturs Lacis/BSD

In ihren Einzelrennen hatten beide das Siegerpodest noch verpasst, doch gemeinsam gelang Jacqueline Pfeifer und Axel Jungk im Mixed-Wettbewerb von St. Moritz der große Wurf. Damit krönten sie ihren guten Auftritt beim Weltcup in St. Moritz.

Das war ein starkes Zeichen Richtung Weltmeisterschaft in Lake Placid Anfang März: Jacqueline Pfeifer und Axel Jungk, die Drittplatzierten der WM 2024 in Winterberg, haben sich beim Weltcup in St. Moritz den Sieg im Mixed-Wettbewerb gesichert. Die 29-jährige Brachbacherin und der 33-Jährige aus Zschopau setzten sich bei immer stärker werdendem Schneefall in 2:23,91 Minuten vor Team USA I mit Mystique Ro und Florian Austin (+0,13 Sekunden) sowie ...

