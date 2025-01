Große Ziele im Winteridyll „Jacka“ Pfeifer sitzt zwei Britinnen dicht im Nacken 09.01.2025, 13:40 Uhr

i Nach dem Heimspiel in Winterberg, wo sie nach Platz vier im ersten Durchgang am Ende Sechste wurde, startet Jacqueline Pfeifer in St. Moritz den nächsten Anlauf Richtung Podest. Viesturs Lacis/BSD

Auf leisen Kufen geht es zum Erfolg, wenn der Weltcupzirkus in St. Moritz Station macht. Dort wartet auf Jacqueline Pfeifer und die anderen Skeletonpiloten eine Bahn, die mit keiner anderen zu vergleichen ist.

An Superlativen mangelt es nicht, wenn der Skeleton-Weltcup 2024/25 in seine vorletzte Runde der Saison geht. Die Natureisbahn in St. Moritz ist ein Sehnsuchtsort für alle Piloten, auch Jacqueline Pfeifer aus Brachbach spricht von einer der schönsten Bahnen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen