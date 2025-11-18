Skeleton-Star im Interview „Jacka“ Pfeifer kämpft um ihren dritten Olympia-Start 18.11.2025, 21:06 Uhr

i Viele Höhen, wenige Tiefen: In den vergangenen zehn Jahren hat Jacqueline Pfeifer den Skeletonsport geprägt. Acht Jahre nach ihrem Silbercoup von Pyeongchang und einem eher enttäuschenden achten Platz 2022 in Peking sind die Olympischen Spiele 2026 in Cortina D'Ampezzo das große Ziel der Pilotin aus Brachbach. BSD/Viesturs Lacis

Sie hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Jacqueline Pfeifer war Weltmeisterin, hat dreimal den Weltcup dominiert und Olympia-Silber geholt. Jetzt startet der Skeleton-Star aus Brachbach in die Saison, die eine ganz besondere werden soll.

Gemeinsam mit Axel Jungk bildet Jacqueline Pfeifer die „Abteilung Erfahrung“ im deutschen Skeletonsport. Mit 34 (Jungk) und 30 (Pfeifer) Jahren sind sie nicht nur älter als ihre Mitstreiter, sondern gönnen sich auch einen etwas anderen Blick auf die Dinge.







