„Jacka“ Pfeifer kämpft um ihren dritten Olympia-Start

Sie hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Jacqueline Pfeifer war Weltmeisterin, hat dreimal den Weltcup dominiert und Olympia-Silber geholt. Jetzt startet der Skeleton-Star aus Brachbach in die Saison, die eine ganz besondere werden soll.
Gemeinsam mit Axel Jungk bildet Jacqueline Pfeifer die „Abteilung Erfahrung“ im deutschen Skeletonsport. Mit 34 (Jungk) und 30 (Pfeifer) Jahren sind sie nicht nur älter als ihre Mitstreiter, sondern gönnen sich auch einen etwas anderen Blick auf die Dinge.