„Jacka“ Pfeifer hängt Konkurrenz auf Olympiabahn ab

„Das ist krass und fühlt sich gerade sehr, sehr gut an.“ Mit diesen Worten fasste Jacqueline Pfeifer das zusammen, womit keiner gerechnet hatte: Dis 30-jährige Skeletonpilotin aus Brachbach dominierte den Weltcup-Auftakt in Cortina d’Ampezzo.

Im Januar 2022 stand sie als Zweite auf ihrer Heimbahn in Winterberg zuletzt in einem Einzelrennen auf dem Siegerpodest, ihr zwölfter und bis dato letzter Weltcupsieg datiert aus dem Jahr 2020, als sie im Januar am Königssee triumphierte. Doch jetzt ist der Bann gebrochen, das Warten beendet.







