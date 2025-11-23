Nach Weltcup-Coup in Cortina „Jacka“ Pfeifer gesteht: Habe mich selbst überrascht 23.11.2025, 12:22 Uhr

i Voller Fokus: Jacqueline Pfeifer präsentierte sich beim Weltcup-Auftakt in Cortina d'Ampezzo stark wie seit Jahren nicht. Das macht Mut zu Beginn der Olympia-Saison. BSD/Viesturs Lacis

In Bestform präsentierte sich Jacqueline Pfeifer beim Weltcup-Auftakt in Cortina d’Ampezzo. Zugetraut hatte sich die Pilotin aus Brachbach den ersten Sieg seit 2021, überrascht gewesen sei sie dennoch. Jetzt sind wieder alle Blicke auf sie gerichtet.

Viel Zeit, diesen Moment, auf den sie seit knapp fünf Jahren gewartet hatte, zu genießen, blieb Jacqueline Pfeifer nicht. Nach ihrem Sieg beim Auftakt in Cortina d’Ampezzo, dem ersten in einem Weltcuprennen seit Januar 2021 (in Königssee), war die Skeletonpilotin aus Brachbach noch im Mixed-Wettbewerb gefordert, der in dieser Saison eine Aufwertung erfahren hat und für die Olympischen Spiele im Februar ins Programm aufgenommen wurde.







