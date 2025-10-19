Zwei Wochen lang dürfen die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach ihren Platz an der Sonne genießen. Verdient haben sie sich diesen mit einem viel umjubelten Sieg beim VfK Schifferstadt.
Enger und knapper geht es nicht: Mit einem 18:17-Sieg beim VfK Schifferstadt sicherten sich die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach die Herbstmeisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga der Ringer.Für einen Auftakt nach Maß sorgten Shamil Idrisov (Überlegenheitssieg) und Vladyslav Tkaschenko (Schultersieg), die jeweils kurzen Prozess machten.