RKV-Trainer lobt Jasper Weber „Irre, was sich in der kurzen Zeit entwickelt hat“ Tina Paare 11.10.2026, 15:28 Uhr

i Nehmen Kurs auf die WM: Anneke Ihmann (vorne) aus Saarbrücken und Jasper Weber vom RKV Bad Kreuznach wollen bei den Weltmeisterschaften in China in der olympischen Mixed-Disziplin des Coastal Rowings ihren nächsten Erfolg feiern. Börder

Jasper Weber erlebt derzeit Einzigartiges: Innerhalb weniger Wochen startet er beim Coastal Rowing durch und bereitet sich nun auf seinen WM-Start vor. Was sagt Ralf Börder, sein Trainer beim RKV Bad Kreuznach, zur Entwicklung?

Bevor Anneke Ihmann und Jasper Weber den Flieger nach China bestiegen und zu ihrem großen WM-Abenteuer im Coastal Rowing aufbrachen, machten sie noch einmal Station am Niederhäuser Stausee und schoben ein paar Trainingseinheiten ein. Die Bedingungen auf dem ruhigen Gewässer sind zwar nicht vergleichbar mit dem Rudern im offenen Meer, richtige Wellen und einen Strand gibt es auch nicht, doch jede Trainingseinheit ist wertvoll für die Talente, die ...







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