Den ersten Landesrekord mit der Lichtpunktpistole stellte ein junger Schütze des SV 1858 Idar-Oberstein auf. Auch ansonsten zeigten die Athletinnen und Athleten des Traditionsvereins aus der Schmuckstadt gute Leistungen.

Zum Abschluss der Landesmeisterschaften im Pfälzischen Sportschützenbund zeigten die Sportlerinnen und Sportler des SV 1858 Idar-Oberstein noch einmal ihr Können und erzielten neben Titeln und Platzierungen auf dem Treppchen zwei Landesrekorde und etliche persönliche Bestleistungen.

Bei seinem ersten Start bei Landesmeisterschaften in Rohrbach in der Disziplin Lichtpunktpistole erreichte Todd Baron mit 150 Ringen Platz 1 in der Schülerklasse. Sein Sieg in der erstmals ausgetragenen Disziplin bedeutete auch Landesrekord.

i Todd Baron strahlte nach seinem Sieg bei der Landesmeisterschaft. Marco Brenner

In Rheinzabern musste sich die Jugend mit der Luftpistole dem Wettbewerb stellen. Christoph Jonas wuchs über sich hinaus, erzielte 327 Ringe und holte mit persönlicher Bestleistung die Bronze-Medaille in der Altersklasse Junioren I. Bei den Junioren II schaffte es Jaden Valenzuela mit 283 Ringen auf Platz 7. Alina Dauphin, die in der Jugend an den Start ging, verpasste das Treppchen nur knapp. Mit 220 Ringen wurde sie Vierte. Trainer Stefan Bizer war sichtlich stolz auf die Leistungen seiner Schützlinge.

In der Disziplin „Kleinkalibergewehr Auflage 50 Meter“ ging Christine Fuhr bei den Seniorinnen III in Ingelheim an den Start. Sie konnte jedoch ihr Können überhaupt nicht abrufen. So erzielte sie mit 281,8 Ringen ihr schlechtestes LM-Ergebnis überhaupt und landete auf dem letzten Platz. Viel besser lief es auf 100 Meter Entfernung. Hier schaffte sie es auf Platz 3. Sie rief mit 306,9 Ringen zwar immer noch nicht ihr Potenzial voll ab, dennoch reichte das Ergebnis für eine Platzierung auf dem Treppchen.

Manchmal passte nichts zusammen

Bei den Senioren IV gingen in der Disziplin „KK 50m Auflage“ Karl Burock und Karl-Heinz Fuhr an den Start. Mit 291,6 Ringen landete Fuhr auf Platz 12 und damit vor Burock (290,8), der den 15. Platz belegte. Über 100 Meter schoss Burock dann mit 303,9 Ringe und wurde 15. Keinen guten Tag erwischte Fuhr. Es passte einfach nichts an diesem Tag und so erzielte er für ihn indiskutable 292 Ringe, die ihn auf Platz 24 führten.

Ebenfalls in Ingelheim stellten sich die Seniorinnen und Senioren der Altersklassen I und II mit dem Kleinkalibergewehr dem Wettkampf. Über 50 Meter lief es für Carmen Brenner nicht gut. Mit 296,6 Ringen, die weit unter ihren Möglichkeiten liegen, belegte sie bei den Seniorinnen I den 5. Platz.

In der Teamwertung Platz zwei erobert

Besser machten es Ingrid Hahn und Uta Giesen in der Altersklasse Seniorinnen II. Mit 301,3 Ringen sicherte sich Hahn den Landes-Titel und Uta Giesen mit 295,6 Ringen den 3. Platz. Über 100 Meter setzte Carmen Brenner ein Ausrufezeichen. Sie schoss in ihrer ersten Serie mit 107,5 Ringen das beste Serienergebnis des Tages, konnte dieses Niveau aber nicht durchhalten. Am Ende standen für sie 313,7 Ringe auf der Ergebnisanzeige, was ihr den 3. Platz einbrachte.

Mit dem auf das Zehntel gleichen Ergebnis von 313,7 Ringen sicherte sich bei den Seniorinnen II Ingrid Hahn den ersten Platz. Damit erzielte sie in dieser Altersklasse auch einen neuen Pfalzrekord. Uta Giesen belegte in der gleichen Altersklasse mit 311,0 Ringen den 2. Platz. Mit den hervorragenden Einzelergebnissen schafften es die drei Schützinnen auch in der Mannschaftswertung auf den 2. Platz.

Freude über Top-Zehn-Plätze

Über die 50 Meter waren bei den Senioren I und II Marco Brenner, Jörg-Oliver Thomas, Thomas Klein und Thomas Bergmann am Start. Bester Schütze des SV 1858 war Thomas. Mit 296,3 Ringen landete er auf Platz 13. Dahinter, mit 294,6 Ringen auf Platz 16, war dann Brenner zu finden. Bei den Senioren II belegte Bergmann mit 290,2 Ringen den 13. Platz. Klein kam mit den Gegebenheiten vor Ort überhaupt nicht zurecht und landete mit 284,1 Ringen, auf Platz 16 der Rangliste.

Über 100 Meter ging das gleiche Quartett an den Start. Mit 310,7 Ringen wurde Brenner Siebter. Thomas ergatterte mit 308,7 Ringen Platz 10. Besser lief es auch bei Bergmann. Er schaffte es mit 309,8 Ringen auf Platz 8. Klein erreichte mit 299,9 Ringen den 16. Platz. In der Mannschaftswertung verfehlten Brenner, Thomas und Bergmann als Vierte das Treppchen nur knapp.