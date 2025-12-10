Inder Akash Alok überragt im Remagener Dress

Badminton-Rheinlandmeisterschaft: Remagen triumphiert im Einzel und Doppel, überrascht im Mixed. Dabei gab es vor allem spannende Duelle mit Andernach.
Die Badminton-Rheinlandmeisterschaft verlief ganz nach Wunsch des ausrichtenden BC Remagen. Die Remagener stellten die Sieger im Einzel und auch im Doppel. Ebenfalls bei den Frauen war der BCR in Einzel und Doppel erfolgreich. Im Mixed gewann der Remagener Oliver Schmidt an der Seite der Andernacherin Annica Rohbeck, die allerdings auch eine Remagener Vergangenheit vorzuweisen hat.