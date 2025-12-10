BCR räumt Titel ab Inder Akash Alok überragt im Remagener Dress Lutz Klattenberg 10.12.2025, 09:42 Uhr

i Ganz oben auf dem Treppchen im Doppelwettbewerb: das Remagener Duo Akash Alok (Dritter von links) und Marcus Barsch (rechts daneben im weißen T-Shirt). Ben Baier

Badminton-Rheinlandmeisterschaft: Remagen triumphiert im Einzel und Doppel, überrascht im Mixed. Dabei gab es vor allem spannende Duelle mit Andernach.

Die Badminton-Rheinlandmeisterschaft verlief ganz nach Wunsch des ausrichtenden BC Remagen. Die Remagener stellten die Sieger im Einzel und auch im Doppel. Ebenfalls bei den Frauen war der BCR in Einzel und Doppel erfolgreich. Im Mixed gewann der Remagener Oliver Schmidt an der Seite der Andernacherin Annica Rohbeck, die allerdings auch eine Remagener Vergangenheit vorzuweisen hat.







