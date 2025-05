Ein Besuch der Jakob-Kiefer-Halle in Bad Kreuznach lohnt sich am Samstag. Dort gastiert die Powerchair-Hockey-Bundesliga mit einem Spieltag und präsentiert ihre rasante Sportart.

Bundesliga-Sport gibt es nur selten in Bad Kreuznach zu bewundern. Am Samstag ist es wieder so weit: Die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach richten in der Jakob-Kiefer-Halle einen Spieltag im Powerchair-Hockey aus. Die SFD Star Drivers werden selbst natürlich auch am Start sein.

Der Spieltag in Bad Kreuznach ist der zweite von fünf Spieltagen, die bis September ausgetragen werden. Zum Auftakt verbuchten die Star Drivers mit zwei Siegen und zwei Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz. Vor eigenem Publikum geht es um 10.40 Uhr gegen Torpedo Ladenburg, um 15.20 Uhr gegen Schlusslicht Munich Animals und um 17.40 Uhr gegen die Rolli Teufel Ludwigshafen. In allen drei Partien sollte etwas drin sein für die Gastgeber. „Wir freuen uns auf lautstarke Unterstützung. Alle Interessierten sind eingeladen, den super-schnellen Rollstuhlsport live und in Farbe mitzuerleben“, sagt Heidi Müller, die Abteilungsleiterin der SFD. Von 9.30 Uhr an sind insgesamt neun Partien geplant.

„Das war ein gutes Training für die Bundesliga.“

Heidi Müller

Zur Einstimmung auf den Heim-Spieltag reisten die Bad Kreuznacher zu einem internationalen Turnier nach Pilsen in Tschechien. Unter zwölf Teams aus sechs Ländern belegten sie Platz sieben. Gleich im ersten Spiel verletzte sich ein SFDler so schwer, dass er ins Krankenhaus und frühzeitig die Heimreise antreten musste. Es geht ihm mittlerweile besser, in der weiteren Saison muss er aber passen. Mit einem 2:6 gegen Aargau (Schweiz), einem 10:0 gegen die Gastgeber und einem 3:3 gegen das Dream Team aus Mailand (Italien) erreichten die Bad Kreuznacher das Viertelfinale, mussten sich dort aber mit 1:3 den ASD Wolfes aus Bareggio (Italien) geschlagen geben. In der Platzierungsrunde folgten ein 5:7 gegen die Nording Bulls aus Rostock und ein 7:4 gegen die Jaguars aus Prag. „Es war ein erfolgreiches Wochenende mit wertvollen internationalen Begegnungen“, bilanzierte Heidi Müller und fügte an: „Das war ein gutes Training für die Bundesliga.“ Das wollen die Star Drivers nun in eigener Halle zeigen.