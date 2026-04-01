25 Jahre Canyon Bike Marathon: In Rhens verwandelte sich eine spontane Idee von Mountainbike-Pionieren in einen Rennklassiker, der weit über die Region Bekanntheit erlangte. Zusammen mit den Köpfen hinter dem Event blickt unsere Zeitung zurück.
Lesezeit 3 Minuten
Auch in diesem Jahr wird wieder der „Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon“ stattfinden – am 30. und 31. Mai. Eine Veranstaltung, die in den Jahrzehnten ihrer Existenz immer wieder Veränderungen erlebt hat. In diesem Jahr jährt sich dieses Event zum 25.