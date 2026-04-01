25. Canyon Bike Marathon In Rhens feiert ein Klassiker Jubiläum Tim Hammer 01.04.2026, 09:43 Uhr

i Ein Rückblick voller Erinnerungen. (von links) Heinrich Schüller (Streckenplanung, Rettungspläne), Franz-Josef Weber (ehemaliger 2. Vorsitzender des TuS Rhens), Hans-Josef Probst (20 Jahre Vorsitzender des TuS Rhens) und Vorstandsmitglied Reinhard Frieling. Tim Hammer

25 Jahre Canyon Bike Marathon: In Rhens verwandelte sich eine spontane Idee von Mountainbike-Pionieren in einen Rennklassiker, der weit über die Region Bekanntheit erlangte. Zusammen mit den Köpfen hinter dem Event blickt unsere Zeitung zurück.

Auch in diesem Jahr wird wieder der „Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon“ stattfinden – am 30. und 31. Mai. Eine Veranstaltung, die in den Jahrzehnten ihrer Existenz immer wieder Veränderungen erlebt hat. In diesem Jahr jährt sich dieses Event zum 25.







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