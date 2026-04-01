25. Canyon Bike Marathon
In Rhens feiert ein Klassiker Jubiläum
Ein Rückblick voller Erinnerungen. (von links) Heinrich Schüller (Streckenplanung, Rettungspläne), Franz-Josef Weber (ehemaliger
Ein Rückblick voller Erinnerungen. (von links) Heinrich Schüller (Streckenplanung, Rettungspläne), Franz-Josef Weber (ehemaliger 2. Vorsitzender des TuS Rhens), Hans-Josef Probst (20 Jahre Vorsitzender des TuS Rhens) und Vorstandsmitglied Reinhard Frieling.
Tim Hammer

25 Jahre Canyon Bike Marathon: In Rhens verwandelte sich eine spontane Idee von Mountainbike-Pionieren in einen Rennklassiker, der weit über die Region Bekanntheit erlangte. Zusammen mit den Köpfen hinter dem Event blickt unsere Zeitung zurück.

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Auch in diesem Jahr wird wieder der „Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon“ stattfinden – am 30. und 31. Mai. Eine Veranstaltung, die in den Jahrzehnten ihrer Existenz immer wieder Veränderungen erlebt hat. In diesem Jahr jährt sich dieses Event zum 25.

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