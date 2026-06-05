Farmers empfangen Wiesbaden In Montabaur steigt das Topspiel der Ungeschlagenen Thomas Neumann 05.06.2026, 06:00 Uhr

i Bis hierhin und nicht weiter: Für die Fighting Farmers (grüne Trikots, hier im Heimspiel gegen Gießen) gilt es, im Spitzenspiel gegen Wiesbaden die eigene Position mit aller Macht zu verteidigen. Lena Brüngel, Elembee

American Football in der GFL2: Ungeschlagene Fighting Farmers treffen in Montabaur auf Spitzenreiter Wiesbaden Phantoms. Nach dem harten 28:11-Sieg gegen Biberach und der anschließenden Pause wartet ein intensives Derby. Wer bleibt ungeschlagen?

Drei Spiele, drei Siege, dazu das erste echte Topspiel der noch jungen Saison: Die Fighting Farmers Montabaur empfangen am Samstag, 16 Uhr, die Wiesbaden Phantoms im Mons-Tabor-Stadion. Es ist das Duell der beiden bislang ungeschlagenen Mannschaften in der Südgruppe der German Football League 2 (GFL2).







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