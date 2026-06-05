American Football in der GFL2: Ungeschlagene Fighting Farmers treffen in Montabaur auf Spitzenreiter Wiesbaden Phantoms. Nach dem harten 28:11-Sieg gegen Biberach und der anschließenden Pause wartet ein intensives Derby. Wer bleibt ungeschlagen?
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Drei Spiele, drei Siege, dazu das erste echte Topspiel der noch jungen Saison: Die Fighting Farmers Montabaur empfangen am Samstag, 16 Uhr, die Wiesbaden Phantoms im Mons-Tabor-Stadion. Es ist das Duell der beiden bislang ungeschlagenen Mannschaften in der Südgruppe der German Football League 2 (GFL2).