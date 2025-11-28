Shuai Jiao ist Kung-Fu-Stil In Meisenheim werden DM-Titel vergeben 28.11.2025, 11:16 Uhr

i In Meisenheim üben zahlreiche Kinder und Erwachsene die junge Sportart Shuai Jiao aus. Am Samstag steigt dort die DM. Martin Schreiner

Deutsche Meisterschaften sind in Meisenheim eher eine Seltenheit. Am Samstag ist das anders, dann geht es in einem traditionellen chinesischen Kung-Fu-Stil um nationale Ehren.

Am Samstag steigt ab 10 Uhr in der Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim die deutsche Meisterschaft in Shuai Jiao.Shuai Jiao ist ein traditioneller chinesischer Kung-Fu-Stil und ähnelt dem japanischen Judo. Die Sportart wird in Deutschland an sechs Orten (Pinneberg, Berlin, Moers, Meisenheim, Mannheim und Unlingen) ausgeübt.







