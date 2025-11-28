Shuai Jiao ist Kung-Fu-Stil: In Meisenheim werden DM-Titel vergeben
Deutsche Meisterschaften sind in Meisenheim eher eine Seltenheit. Am Samstag ist das anders, dann geht es in einem traditionellen chinesischen Kung-Fu-Stil um nationale Ehren.
Lesezeit 1 Minute
Am Samstag steigt ab 10 Uhr in der Sporthalle des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim die deutsche Meisterschaft in Shuai Jiao.Shuai Jiao ist ein traditioneller chinesischer Kung-Fu-Stil und ähnelt dem japanischen Judo. Die Sportart wird in Deutschland an sechs Orten (Pinneberg, Berlin, Moers, Meisenheim, Mannheim und Unlingen) ausgeübt.