In fünf Jahren von der Verbandsliga in Drittklassigkeit
Drittliga-Sport bietet ab Herbst der Post-SV Bad Kreuznach. Als Teil der SG Rheinhessen wurden die Nahestädter in der BBS-Halle Oberliga-Meister und steigen in die Regionalliga auf.
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Der größte Triumph in der jungen Vereinsgeschichte der SG Rheinhessen ist perfekt. Mit zwei Erfolgen zum Abschluss über den TB Andernach II und den TV Mainz-Zahlbach II tütete die Spielgemeinschaft zwischen dem Post-SV Bad Kreuznach und dem SV Offenheim die Meisterschaft in der Oberliga und damit den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga ein.