SG Rheinhessen ist Meister In fünf Jahren von der Verbandsliga in Drittklassigkeit 25.03.2026, 16:12 Uhr

i So sehen Meister aus: Danylo Skrynnik (hinten von links), Finn Busch, Clement Kervio-Berthou, Oliver Lee Nowak sowie (vorne von links) Lilly Reiter und Lena Germann. Klaus Castor

Drittliga-Sport bietet ab Herbst der Post-SV Bad Kreuznach. Als Teil der SG Rheinhessen wurden die Nahestädter in der BBS-Halle Oberliga-Meister und steigen in die Regionalliga auf.

Der größte Triumph in der jungen Vereinsgeschichte der SG Rheinhessen ist perfekt. Mit zwei Erfolgen zum Abschluss über den TB Andernach II und den TV Mainz-Zahlbach II tütete die Spielgemeinschaft zwischen dem Post-SV Bad Kreuznach und dem SV Offenheim die Meisterschaft in der Oberliga und damit den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga ein.







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