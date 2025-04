In der „Todesgruppe“ ist für Dörnberg nichts zu holen

Dabei sein ist gerade auf höchster Ebene alles. Diese Erfahrung machten die U16-Faustballer des TV Dörnberg bei der von ihrem Verein sehr gut ausgerichteten Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Am Ende sprang immerhin der 9. Platz heraus.

Die männliche U16 des TV Dörnberg hat bei der Endrunde um die Deutsche Faustball-Meisterschaft den 9. Platz belegt. Bereits nach der Vorrunde war vor großer Kulisse der Traum vom Viertelfinale beendet. Die Einheimischen waren beeindruckt und konnten ihr Leistungsvermögen nicht abrufen. Zunächst hatte der TVD gegen den TV Brettorf mit 3:11 und 0:11 nichts zu bestellen. Die Hürde SV Kubschütz erwies sich mit 3:11 und 10:12 ebenfalls als zu hoch, obwohl die Jungs insgesamt wesentlich besser zum Zug kamen.

Somit ging’s in der Qualifikation gegen den TV Längenau. Dörnberg war hellwach und behielt mit 11:8 und 11:6 die Oberhand. Im Spiel um Platz 9 gegen den Ahlhorner SV setzten sich die Lokalmatadore dann mit 11:7 und 11:4 durch. „Wir können zufrieden sein, denn mit dem letztlich Zweit- und Drittplatzierten hatten wir in der Vorrunde die Todesgruppe erwischt“, so TVD-Sprecher Dominic Goebels. Meister wurde der MTV Oldendorf mit einem 2:0 (11:7, 12:10)-Finalsieg gegen den TV Brettorf.