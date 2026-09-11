Spitzenathleten treffen auf Einsteiger – die Klammer zwischen Sportlern aller Leistungsklassen ist bei kaum einer Veranstaltung so groß wie beim Triathlon in Bad Sobernheim. Am Sonntag ist es wieder so weit.
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Am Sonntag ist Bad Sobernheim wieder fest in der Hand der Triathleten. Rund um das Rosenbergstadion wird geschwommen, geradelt und gelaufen. Der Jedermann-Triathlon des TV Bad Sobernheim bestätigt einmal mehr den Ruf, eine der beliebtesten Sport-Veranstaltungen der Region zu sein.