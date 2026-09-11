Seit Juli ausgebucht In Bad Sobernheim steigt große Triathlon-Party Olaf Paare 11.09.2026, 11:43 Uhr

i Ein letzter Uhrencheck, und dann geht es los: Die Triathleten (von links) Heiko Stieb, Stefan Linn, Markus Nicola, Erik van Brügge und Simon Engelbert von den Lauffreunden Naheland im Vorjahr beim Volkstriathlon in Bad Sobernheim. Klaus Castor

Spitzenathleten treffen auf Einsteiger – die Klammer zwischen Sportlern aller Leistungsklassen ist bei kaum einer Veranstaltung so groß wie beim Triathlon in Bad Sobernheim. Am Sonntag ist es wieder so weit.

Am Sonntag ist Bad Sobernheim wieder fest in der Hand der Triathleten. Rund um das Rosenbergstadion wird geschwommen, geradelt und gelaufen. Der Jedermann-Triathlon des TV Bad Sobernheim bestätigt einmal mehr den Ruf, eine der beliebtesten Sport-Veranstaltungen der Region zu sein.







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