Sieg ist Pflicht für Montabaur In Albershausen stehen die Farmers schon unter Zugzwang Marco Rosbach 19.06.2026, 09:37 Uhr

i Am ersten Spieltag der GFL2 zeigten die Montabaur Fighting Farmers (in Grün) den Albershausen Crusaders deutlich die Grenzen auf. Nur allzu gerne würde das Team von Headcoach Michael Treber im Rückspiel an den 42:7-Triumph anknüpfen. Lena Brüngel, Elembee

Die Erinnerungen an den Gegner könnten besser kaum sein, doch die beiden jüngsten Niederlagen haben Spuren hinterlassen bei den Montabaur Fighting Farmers. Gelingt in Albershausen die Wende zum Guten? Im Kampf um die Play-offs wäre das enorm wichtig.

Erst der Traumstart mit drei Siegen, dann zwei Niederlagen hintereinander: Es scheint so, als hätten die Montabaur Fighting Farmers ihren Platz in der German Football League 2 (GFL2) in dieser Saison noch nicht so recht gefunden. Ein Signal, in welche Richtung es in den kommenden Wochen für sie gehen soll, will die Mannschaft von Headcoach Michael Treber am Samstagnachmittag im Auswärtsspiel bei den Albershausen Crusaders setzen.







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