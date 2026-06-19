Die Erinnerungen an den Gegner könnten besser kaum sein, doch die beiden jüngsten Niederlagen haben Spuren hinterlassen bei den Montabaur Fighting Farmers. Gelingt in Albershausen die Wende zum Guten? Im Kampf um die Play-offs wäre das enorm wichtig.
Lesezeit 2 Minuten
Erst der Traumstart mit drei Siegen, dann zwei Niederlagen hintereinander: Es scheint so, als hätten die Montabaur Fighting Farmers ihren Platz in der German Football League 2 (GFL2) in dieser Saison noch nicht so recht gefunden. Ein Signal, in welche Richtung es in den kommenden Wochen für sie gehen soll, will die Mannschaft von Headcoach Michael Treber am Samstagnachmittag im Auswärtsspiel bei den Albershausen Crusaders setzen.