Am Freitag wird es feierlich, am Samstag und Sonntag ist rasanter Sport zu erleben. Am Wochenende ist das Salinental klar in der Hand der Slalomkanuten. Der KSV Bad Kreuznach richtet auf der Nahe die deutschen Schülermeisterschaften aus.

Die Strecke am Salinenwehr ist optimal für eine Schüler-DM. Sie ist fordernd und schwer, aber auch nicht zu lang für den Nachwuchs. „Es wird deshalb fast schon erwartet, dass wir regelmäßig eine DM ausrichten“, erzählt Walter Senft, der als erfahrener Trainer in Deutschland rumkommt und in Trainerkreisen immer wieder auf Bad Kreuznacher DM-Pflichten angesprochen wird. Zum fünften Mal nach 1982 (organisiert von SWK), 1997, 2007 und 2017 (jeweils vom RKV ausgerichtet) werden nun DM-Medaillen in Bad Kreuznach vergeben. Erstmals unter der Regie des KSV, für den Nachwuchstrainer Stefan Senft die Organisationsleitung übernommen hat. „Eine solche DM ist mit großem Aufwand verbunden, wir haben 70 Leute am Start“, berichtet sein Vater Walter. Im Vorfeld wurden zudem neue Startnummern angeschafft. „Eine Investition fürs Leben“, sagt Stefan Senft mit einem Schmunzeln.

„Das erinnert an eine Eröffnungsfeier bei Olympischen Spielen.“

Stefan Senft

Ein erstes großes Augenmerk legt der KSV auf die Eröffnungsveranstaltung am Freitag. Um 16.30 Uhr nehmen die 140 qualifizierten Sportler an der Strecke Aufstellung und gehen dann mit von den Diakonie-Werkstätten erstellten Vereinsschildern über die Schwimmbadbrücke zum Brauwerk. Dort empfängt Landrätin Bettina Dickes die 30 Vereine zu einer Eröffnungsfeier, an der auch die Streetdancer von Own Risk und die WM-erprobten Rope-Skipper des TV Oberstein auftreten werden. „Das erinnert an eine Eröffnungsfeier bei Olympischen Spielen“, sagt Stefan Senft. Walter Senft betont: „Dazu sind alle Interessierten sehr herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist für alle Menschen offen. Es wäre klasse, wenn wir den jungen Sportlern zeigen könnten, dass sie in Bad Kreuznach willkommen sind.“

An den nächsten beiden Tagen steht der Sport im Mittelpunkt. Am Samstag sind die Qualifikationsrennen und die Mannschaftsentscheidungen angesetzt, am Sonntag folgen Halbfinale und Finale. Zwölf Titel werden vergeben. Im Einzel starten die Schülerinnen und Schüler der U12 und U14 im Canadier-Einer (C1) und Kajak-Einer (K1). Bei den Mannschaftsrennen gibt es pro Bootsart für Mädchen und Jungen nur ein Rennen, es wird nicht in Altersklassen unterschieden.

Paulina Pirro moderiert gemeinsam mit Weltcup-Sprecher

Vor allem im Teambereich rechnen sich die Gastgeber auch selbst etwas aus. Mit Oskar Steitz, Rick Bahmann und Theo Herrera stellen sie eine eigenständige Vereinsmannschaft dem Reigen der vielen Renngemeinschaften entgegen. In die Karten könnte dem KSV-Trio der Heimvorteil spielen, seit Wochen üben sie im Training, wie sie sich auf der engen Strecke zu dritt am besten bewegen. Apropos Training: Fünf Einheiten auf dem Wasser pro Woche sind im Sommer Voraussetzung, um auf DM-Niveau mitmischen zu können. Die Starter nehmen also in jungen Jahren schon einiges auf sich. Rick Bahmann ist auch im Einzel etwas zuzutrauen, zumal er sich im letzten Jahr der U12 befindet. Steitz fährt als jüngerer Jahrgang in der U14. Für ihn spricht die Unbekümmertheit. Auch seine Schwestern Emma (U14) und Hilda (Teamrennen) sind ambitioniert.

Wie wichtig dem Deutschen Kanuverband (DKV) die Schüler-DM ist, zeigt sich daran, dass in Nachwuchs-Bundestrainer Michael Trummer und Ricarda Funks Vater Thorsten zwei der renommiertesten deutschen Streckenbauer für Bad Kreuznach eingeteilt wurden. Zudem kommt ein Videosystem des DKV zum Einsatz, um Streitfälle zu schlichten. Streckensprecher ist Frank Henze, der normalerweise die Zuschauer auf der Weltcup-Strecke in Markkleeberg informiert. In Bad Kreuznach arbeitet er zusammen mit Paulina Pirro. Die KSVlerin dient als bestes Beispiel, was aus einer Deutschen Schülermeisterin werden kann. Dreimal holte sie den Titel, mittlerweile ist sie auch deutsche Titelträgerin bei den Frauen und bewegt sich im U23-Bereich auf Weltklasse-Niveau. Ein Foto von ihr als Zehnjährige ziert denn auch das DM-Plakat.