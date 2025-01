KSG kann Titel holen Im Hotel Hosser steigt ein Finale um die Meisterschaft 31.01.2025, 12:12 Uhr

i Marco Schneider (rechts) und Kai Knobel können mit ihrer KSG Idar-Oberstein Meister in der Rgheinalnd-Pfalz-Liga der Kegler werden. Greber

Ein Endspiel um den Titel ist immer etwas Besonderes. Am Samstag erleben die Kegler der KSG Idar-Oberstein solch ein Finale. Im direkten Duell stellt sich heraus, ob die KSG oder ihr Gast SK Gilzem 2 Meister der Rheinland-Pfalz-Liga wird.

Zum zweiten Mal Meister in der Rheinland-Pfalz-Liga der Kegler kann die KSG Idar-Oberstein am Samstag beim Heimspiel auf den Bahnen im Hotel Hosser in Weierbach werden. Im Falle eines 3:0-Sieges gegen die SK Gilzem können die Schmuckstadt-Kegler die Korken knallen lassen.

