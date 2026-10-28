Bedeutender Sieg für VfLer Ilya Rutz dominiert beim Goldbach-Cup 28.10.2026, 13:34 Uhr

i Fest im Griff hatte Ilya Rutz beim Goldbach-Cup seine Konkurrenten. Oliver Eich

Das ist mal ein Ausrufezeichen: Ilya Rutz vom VfL Bad Kreuznach hat den renommierten Goldbach-Cup gewonnen. Zu Beginn und im Finale bezwang er hoch gehandelte Ringer aus der Türkei.

Es gibt Tage, an denen sich eiserner Wille und unermüdlicher Trainingsfleiß in einem perfekten Moment entladen. Beim hochkarätig besetzten internationalen Goldbach-Cup hat Ilya Rutz vom VfL Bad Kreuznach für einen solchen Augenblick gesorgt. In der stark umkämpften Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm der U17 (griechisch-römischer Stil) dominierte das Talent der Wrestling Tigers das internationale Teilnehmerfeld und sicherte sich die Goldmedaille.







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