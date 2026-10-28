Das ist mal ein Ausrufezeichen: Ilya Rutz vom VfL Bad Kreuznach hat den renommierten Goldbach-Cup gewonnen. Zu Beginn und im Finale bezwang er hoch gehandelte Ringer aus der Türkei.
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Es gibt Tage, an denen sich eiserner Wille und unermüdlicher Trainingsfleiß in einem perfekten Moment entladen. Beim hochkarätig besetzten internationalen Goldbach-Cup hat Ilya Rutz vom VfL Bad Kreuznach für einen solchen Augenblick gesorgt. In der stark umkämpften Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm der U17 (griechisch-römischer Stil) dominierte das Talent der Wrestling Tigers das internationale Teilnehmerfeld und sicherte sich die Goldmedaille.