Idar-Obersteiner Trio trumpft bei der WM in Orlando auf

Die „Diamonds Coed“ sind ein Cheerleading-Team aus St. Wendel, das in Florida gerade einen riesigen Erfolg bei der WM gefeiert hat. Zum Team gehört auch ein Trio aus Idar-Oberstein.

Mit beeindruckender Leistung haben Alina Allmann, Lea Klaas und Lena Germann aus Idar-Oberstein bei der Weltmeisterschaft im Cheerleading in Orlando in Florida in den USA einen internationalen Erfolg gefeiert.

Gemeinsam mit dem Team „Diamonds Coed“ des TV St. Wendel erreichten sie in der Kategorie „International Open Coed Non-Tumbling Level 7“ den neunten Platz – und zählen damit zu den zehn besten Teams der Welt.

Nach einem starken Auftritt im Halbfinale sicherte sich das „Diamonds Coed“ Platz elf und damit die Qualifikation fürs Finale. Dort wuchs das Team erneut über sich hinaus und ereichte eine Top-10-Platzierung.

Der Weg zur Welltmeisterschaft war nicht leicht. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2023 qualifizierte sich das Team mit dem Idar-Obersteiner Trio bei der Elite Cheer Championship für die WM. Dank zahlreicher Spenden und viel Engagement konnte die Reise in die USA realisiert werden. Ein Kraftakt, der sich ausgezahlt hat.