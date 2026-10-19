Klare Niederlage im Katzloch Hüttersdorfer mit 1021 Holz gegen Kirchberg-Haardtkopf 19.10.2026, 15:45 Uhr

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Der neue Tabellenführer der 1. Bundesliga, der KSC Hüttersdorf, hat das neuen Schlusslicht KSG Kirchberg-Haardtkopf klar bezwungen. Ein Hüttersdorfer knackte die magische 1000-Holz-Marke.

Die KSG Kirchberg-Haardtkopf ist in der 1. Bundesliga im Sportkegeln beim Gastspiel im Hüttersdorfer Katzloch ganz schön unter die Räder gekommen und musste sich dem bärenstark aufgelegten Tabellenführer deutlich (5674:5271 Holz) mit 0:3 geschlagen geben.







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