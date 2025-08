Die Herkulesaufgabe in der Bezirksliga Mitte war zu groß: Die American Footballer der Mosel Valley Tigers verloren ihr Auswärtsspiel Nummer drei nicht überraschend bei den bislang übermächtigen Hanau Hornets mit 44:0 (24:0) und stehen nun bei einem Sieg und zwei Niederlagen. Die Hessen hingegen gewannen ihre bislang sechs Begegnungen klar und sind zudem mit einem gigantischen Score-Verhältnis von 276:48 souveräner Tabellenführer. „Das Spiel war für uns eine schwierige Situation“, so Defensive-Koordinator Sascha Gadomski und weiter: „Die Hornets sind ein eingespieltes und hervorragend trainiertes Team. Sie spielen einen harten und guten Football.“

Nach der zuletzt ausgefallenen saisonalen Heimspielpremiere gegen die Gernsheim Gladiators – der Gegner konnte kein vollständiges Team stellen –, mussten die wegen der Ferien ebenfalls personell dezimierten Tigers nun zum Top-Favoriten (Saisonziel der Hornets ist der ersehnte Aufstieg in die Landesliga) reisen.

Gadomski: Uns fehlten erfahrene Spieler

Im Herbert-Dröse-Stadion, in dem die deutsche Nationalmannschaft 2001 historisch Europameister wurde, begann das Hornets-Team von Headcoach Andy McMillan offensiv und aggressiv. Quarterback Ferdinand Stark setzte seinen gefürchteten Wurfarm immer wieder mit zielführenden Pässen ein, aber auch die Running Backs des Heim-Teams konnten durch gekonnte Laufspielzüge viele Raumgewinne erzielen. „Unsere Jungs haben dagegen gekämpft, jedoch fehlten uns heute einige erfahrene Spieler“, so Gadomski, der trotzdem im Großen und Ganzen mit der Leistung seines Teams gegen den reaktivschnellen Gegner zufrieden war, zumal Saftey Christian Fingerhut, eine Stütze der Tigers, verletzungsbedingt ausfiel.

Player of the Game wurden in der Offense Manuel Roßwinkel und in der Defense Patrick Lagaly. Nun freuen sich die Moselaner auf ihr erstes diesjähriges Heimspiel in Leienkaul in der Suzuki Wölm Arena, zu dem die Mannschaft gegen die Saarlouis Saints viele Zuschauer erwartet. Kick Off ist am Sonntag, 17. August, um 15 Uhr.