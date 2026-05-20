KTV-Turnerinnen überrzeugen Höchstwertungen und Titel für Charlotte Köhler Sascha Nicolay 20.05.2026, 07:14 Uhr

i Hervorragende Leistungen zeigten die Turnerinnen der KTV nahetal-Niederwörresbach bei der Verbandsmeisterschaft in Koblenz. Karsten Bühl. Kaarsten Bühl

Ihre ganze Klasse haben die Niederwörresbacher Turnerinnen der KTV Nahetal gezeigt. Einmal mehr demonstrierte zum Beispiel Katja Gerhardt ihr Können und qualifizierte sich – wie Christin Nitsch – für die Deutsche Meisterschaft.

Bei den Verbandsmeisterschaften des Turnverbands Mittelrhein präsentierten sich sowohl der Nachwuchs als auch die erfahrenen Athletinnen des SV Niederwörresbach, der zur KTV Nahetal-Niederwörresbach gehört, in hervorragender Form. Neben starken Platzierungen und beeindruckenden Einzelübungen konnten gleich mehrere Turnerinnen wichtige Qualifikationen für kommende Meisterschaften erreichen.







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