Ihre ganze Klasse haben die Niederwörresbacher Turnerinnen der KTV Nahetal gezeigt. Einmal mehr demonstrierte zum Beispiel Katja Gerhardt ihr Können und qualifizierte sich – wie Christin Nitsch – für die Deutsche Meisterschaft.
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Bei den Verbandsmeisterschaften des Turnverbands Mittelrhein präsentierten sich sowohl der Nachwuchs als auch die erfahrenen Athletinnen des SV Niederwörresbach, der zur KTV Nahetal-Niederwörresbach gehört, in hervorragender Form. Neben starken Platzierungen und beeindruckenden Einzelübungen konnten gleich mehrere Turnerinnen wichtige Qualifikationen für kommende Meisterschaften erreichen.