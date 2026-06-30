Landesmeisterschaften Dressur Hochklassiger Sport bei tropischer Hitze im Hunsrück 30.06.2026, 11:15 Uhr

i Melissa Wetzlar vom Gastgeberverein RV Rheinböllen wurde mit Bellis Blue Label Vizemeisterin der Junioren bei den Landesmeisterschaften Dressur in Kleinweidelbach. Eva Schaab

Natürlich ist es richtig heiß bei den Landesmeisterschaften Dressur in Kleinweidelbach gewesen, aber der Organisator RV Rheinböllen hat alles dafür gemacht, damit das Turnier zur Zufriedenheit aller Beteiligten verlief.

Die Landesmeisterschaften Rheinland‑Pfalz in der Dressur haben in Kleinweidelbach ganz im Zeichen hochklassigen Sports und außergewöhnlicher Witterungsbedingungen gestanden. Bei sommerlicher Hitze stellte der Reit- und Fahrverein RV Rheinböllen einmal mehr seine organisatorische Stärke unter Beweis.







Artikel teilen

Artikel teilen