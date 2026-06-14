„MyEifelRide“ in Mayen
Hobbyfahrer genießen Ausblick auf Mosel und Eifel
Ein herrlicher Blick über die Eifel bei Alzheim.
Ein herrlicher Blick über die Eifel bei Alzheim.
Jörg Niebergall

Radsport-Event in Mayen lockt mit beeindruckenden Strecken und kulinarischen Highlights. Über 560 Teilnehmer, darunter viele Kinder, erlebten ein Wochenende voller Fahrspaß und Überraschungen.

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Für die Radfreunde in Mayen stand am Wochenende ein besonderes Radsport-Event auf dem Programm. Beim „MyEifelRide“, organisiert vom RSC Eifelland Mayen, wurde für jede Altersgruppe etwas geboten. „Wir sind sehr zufrieden, auch mit unserem Rahmenprogramm“, erklärte Dirk Schäfer, Geschäftsführer des RSC am Sonntag.

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