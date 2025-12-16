Heimsieg für TuS Kirchberg, aber wieder nur mit 2:1

Trotz drei Resultaten mit mehr als 900 Holz musste der TuS Kirchberg in der 1. Bundesliga den Zusatzpunkt im Heimspiel im Kirchberger Hof an den Gast Eifelland Gilzem abtreten.

Die Sportkegler des TuS Kirchberg legten zum Ende des Sportjahres einen versöhnlichen Abschluss im Kirchberger Hof hin. Mit der besten Saisonleistung verlangte der Aufsteiger in die 1. Bundesliga der SK Eifelland Gilzem alles ab, die sich am Ende beim 2:1 mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung jedoch den Zusatzpunkt erkämpfte. Kirchberg lieferte viele Argumente für ein erstes 3:0 in der 1. Bundesliga, doch am Ende haderten die Hunsrücker einmal mehr mit dem Spielglück.

Markus Adams rückte erneut neben Ferdinand Fuchss in den TuS-Startblock. Fuchss kam super aus den Startlöchern und lieferte mit der Tagesbestzahl von 953/12 ein herausragendes Ergebnis ab. Adams steigerte sich stark und behielt mit 875/8 die Oberhand gegenüber den Gäste-Akteuren Christian Junk (863/6) und Kim Hoffmann (813/2). Die Hausherren hatten durch den starken Auftakt eine komfortable Führung von 152 Holz erkegelt. Im Mittelblock stellten die Hunsrücker um und schickten Torsten Klingels zusammen mit Marco Thees auf die Bahn. Klingels zeigte eine gute Leistung mit 849/3, Thees begann auch gut, musste aber am Ende mit 806/1 abreißen lassen. Gilzem verkürzte den Rückstand. Mike Reinert (894/9) übertraf die Vorgabe von Adams, Patrick Dichter (863/7) erhöhte ebenfalls den Druck auf die Hausherren. Einige Wertungen wanderten somit in Richtung der Eifelländer.

So wird es schwer für Kirchberg, den letzten Tabellenplatz zu verlassen

Im dritten Block galt für Kirchberg eigentlich nur noch eine Devise: Den Heimsieg abzusichern und mindestens zwei Punkte nach Hause zu bringen. Ein 3:0-Heimsieg war rechnerisch noch möglich, doch der TuS war auf die Mithilfe der Gäste angewiesen. Matthias Bender und Falko Stockter waren auf TuS-Seite gefordert, für die Hoffnung auf drei Punkte waren zwei Top-Zahlen erforderlich. Bender lieferte mit 931/11 richtig ab, Stockter stand dem in nichts nach mit 907/10. Damit hatten die Hunsrücker ihre Hausaufgaben erledigt, der Verbleib des Zusatzpunktes lag allerdings in den Händen der Gäste. Und diese erfüllten ihre Aufgabe ohne Mühe: Patrick Bartz (856/5) und Fränk Greischer (854/4) erspielten genügend Wertungen für den Zusatzpunkt.

Der TuS gab so wie immer in den Heimspielen den Zusatzpunkt ab und steht so bei nur 10 Zählern aus 13 Partien. Die Kirchberger werden es schwer haben, vor den im Frühjahr anstehenden Play-offs noch vom zehnten und letzten Tabellenplatz wegzukommen. Weiter geht’s für die Hunsrücker im neuen Jahr am 10. Januar beim Tabellenvierten KSC Hüttersdorf.