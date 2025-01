Schach-Bundesliga Heimbach-Weis trifft auf neunfachen deutschen Meister Alexander Thieme-Garmann 30.01.2025, 11:45 Uhr

i In der Saison 2023/2024 spielte der SC Heimbach-Weis/Neuwied als Aufsteiger in der Schach-Bundesliga erstmals gegen den FC Bayern München. Heimbachs Teamkapitän Christian Fink war damals voller Vorfreude auf den prominenten Gegner. Jörg Niebergall

Ein Aufsteiger und ein Verein mit einem klangvollen Namen sind in der Schach-Bundesliga die nächsten Gegner des SC Heimbach-Weis/Neuwied.

Die siebte und achte Runde in der Schach-Bundesliga führt den Tabellenletzten SC Heimbach-Weis/Neuwied am Wochenende ins hessische Viernheim. Dort warten im SV Deggendorf und dem FC Bayern München zwei Teams, die ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen