Der SC verlor keines der 24 gespielten Einzelpartien in Runde vier bis sechs der Schach-Bundesliga. Besonders der erste Auftritt des armenischen Neuzugangs Shant Sargsyam gegen die Nummer zwei Deutschlands beeindruckte zum Start ins Wochenende.
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Ein perfektes Wochenende liegt hinter dem SC Heimbach-Weis/Neuwied. Der Schachbundesligist kehrte mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten von den Runden 4 bis 6 aus Baden-Baden zurück. Dabei brachte das Team um Kapitän Christian Fink das Kunststück fertig, keine der 24 gespielten Einzelpartien zu verlieren.