Perfektes Wochenende für SC Heimbach-Weis/Neuwied kehrt mit maximaler Ausbeute heim Alexander Thieme-Garmann 18.11.2026, 13:10 Uhr

i Matthias Blübaum, die deutsche Nummer zwei im Schach und derzeit für die OSG Baden-Baden am Brett, unterlag in Runde vier der Schachbundesliga dem armenischen Großmeister und Neuzugang des SC Heimbach-Wei/Neuwied, Shant Sargsyan. Insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende für die Rheinländer. Frank Hoppe/Deutscher Schachbund

Der SC verlor keines der 24 gespielten Einzelpartien in Runde vier bis sechs der Schach-Bundesliga. Besonders der erste Auftritt des armenischen Neuzugangs Shant Sargsyam gegen die Nummer zwei Deutschlands beeindruckte zum Start ins Wochenende.

Ein perfektes Wochenende liegt hinter dem SC Heimbach-Weis/Neuwied. Der Schachbundesligist kehrte mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten von den Runden 4 bis 6 aus Baden-Baden zurück. Dabei brachte das Team um Kapitän Christian Fink das Kunststück fertig, keine der 24 gespielten Einzelpartien zu verlieren.







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