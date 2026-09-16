Vulkaneifel-Triathlon Hanna Walter setzt in Gerolstein das Ausrufezeichen 16.09.2026, 19:30 Uhr

i Starkes Team: Der RSC Untermosel überzeugte in den Einzelrennen und imMixed-Staffelwettberb beim 25. Vulkaneifel-Triathlon in Gerolstein. Petra Walter

Der RSC Untermosel hat komplett überzeugt beim 25. Vulkaneifel-Triathlon und war in der Frauenkonkurrenz und im Mixed-Staffelwettbewerb das Maß aller Dinge in Gerolstein.

Mit starken Leistungen in den Einzelrennen und einem eindrucksvollen Auftritt in der Mixed-Staffelwertung hat sich der RSC Untermosel beim 25. Vulkaneifel-Triathlon in Gerolstein präsentiert. Für das Ausrufezeichen im Einzel sorgte Hanna Walter.Über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) kam sie nach 1:22:10 Stunden ins Ziel.







Artikel teilen

Artikel teilen