Hanna Walter setzt in Gerolstein das Ausrufezeichen
Der RSC Untermosel hat komplett überzeugt beim 25. Vulkaneifel-Triathlon und war in der Frauenkonkurrenz und im Mixed-Staffelwettbewerb das Maß aller Dinge in Gerolstein.
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Mit starken Leistungen in den Einzelrennen und einem eindrucksvollen Auftritt in der Mixed-Staffelwertung hat sich der RSC Untermosel beim 25. Vulkaneifel-Triathlon in Gerolstein präsentiert. Für das Ausrufezeichen im Einzel sorgte Hanna Walter.Über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) kam sie nach 1:22:10 Stunden ins Ziel.