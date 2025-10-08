Gastspiel in Bad Kreuznach Großmeister Poetsch misst sich mit 25 Gegnern 08.10.2025, 13:42 Uhr

i Der deutsche Großmeister Hagen Poetsch tritt in Bad Kreuznach gegen 25 Denksportler gleichzeitig an. Hagen Poetsch

Das ist eine Leistung: Mit 25 Kontrahenten nimmt es ein Schach-Großmeister am Donnerstag in Bad Kreuznach auf.

Der deutsche Schachgroßmeister Hagen Poetsch tritt am Donnerstag um 18 Uhr im Bad Kreuznacher Quartierszentrum Pariser Viertel im Simultanschach an. Mit bis zu 25 Schachfreunden wird es der 34-Jährige gleichzeitig aufnehmen.Großmeister Poetsch gehört seit Jahren zu den besten Schachspielern Deutschlands, er wurde zweimal deutscher Schnellschachmeister und sicherte sich fünfmal den Deutschen Pokal, zuletzt 2024, zudem gewann er das ...







