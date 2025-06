Vier Tage im Zeichen des Pferdesports, Nennungen deutlich im vierstelligen Bereich: Am Flürchen in Höhr-Grenzhausen wird in dieser Woche allerhand geboten. „Krönender Abschluss“ sei – wie in jedem Jahr – der Preis der Sparkasse Westerwald-Sieg, eine Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde, die für Sonntagnachmittag angesetzt ist. Beginn dieser finalen Prüfung ist um 16.30 Uhr, nachdem zuvor bereits die ersten Verbandsmeisterinnen und Verbandsmeister geehrt worden sind (ab 15 Uhr).

Prüfungen für Frühaufsteher

„Aber auch abseits dessen wird wieder viel geboten, insbesondere da wir dieses Jahr die Verbandsmeisterschaften Rheinland-Nassau austragen“, blicken die Verantwortlichen mit Vorfreude dem „langen Wochenende“ entgegen. An allen Turniertagen ist für ein volles Programm gesorgt. Los geht es am Donnerstag bereits um 7 Uhr mit den ersten Dressurprüfungen, ab 8 Uhr stehen dann die auch schon Springprüfungen an. Den Abschluss bilden die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L (ab 16.30 Uhr) und die Dressurprüfung der Klasse L* Trense (ab 19 Uhr).

Am Freitag geht es um 8 Uhr weiter, wobei die Dressurprüfung der Klasse S* Kandare (Prix St. Georges) den Höhepunkt bildet. Diese Konkurrenz ist für 18.30 Uhr angesetzt. Gleich zwei schwere Prüfungen bietet der Samstag, der ebenfalls um 8 Uhr beginnt. Um 15 Uhr steht an diesem dritten Turniertag die Dressurprüfung der Klasse S**(Intermediaire I – Kür) auf dem Plan, ehe auf dem Sprungplatz ab 17 Uhr das Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* den Abschluss bildet.

Vielseitigkeit gefragt

Ihre Vielseitigkeit müssen die Reiter beim Vierkampf beweisen, bei dem sie nicht nur im Sattel gefordert sind. Zum Schwimmen treffen sich die Teilnehmer am Samstag um 9.15 Uhr am Schwimmbad Linderhohl und zum Laufen um 11.30 Uhr an der Meldestelle. Der Sonntag als vierter und letzter Turniertag beginnt für die Dressurreiter um 7.30 Uhr, eine halbe Stunde später starten auch die Springprüfungen, die mit dem Großen Preis der Sparkasse Westerwald-Sieg ab 16.30 Uhr ihren Höhepunkt erleben. Im Anschluss stehen weitere Ehrungen der Verbandsmeister an.