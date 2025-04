Mit den Bezirksmeisterschaften eröffnen die Schwimmer traditionell ihre Saison. So auch in diesem Jahr. Der SFC Nahetal richtete die Titelkämpfe im Bad Kreuznacher Salinenbad aus.

„Wir waren zwar der Ausrichter, aber bei uns im Bezirksverband ist es so, dass sich alle gegenseitig helfen. Wir sind schließlich ein kleiner, aber harmonischer und familiärer Bezirk“, erläuterte Stefan Nerbas, der Vorsitzende des SFC Nahetal. Er hatte keine Kapazitäten für die Siegerehrung, also übernahmen das der TV Oberstein und der VfL Bad Kreuznach. Auch der VfR Simmern brachte sich ein. Diese vier Klubs bilden nach einer Auszeit des Idarer TV den Schwimm-Bezirk.

Testlauf für den Stadtwerke-Cup

Die Titelkämpfe richten sich hauptsächlich an den Nachwuchs. „Da hatten wir die stärksten Felder. Für viele Kinder und Jugendlichen ist das der Höhepunkt der Saison“, weiß Nerbas. Die ambitionierteren Schwimmer schauen anschließend noch auf Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. „Wir bieten im Bezirk bewusst kurze Strecken an, über 200 Meter gibt es dagegen nur wenige Disziplinen“, erläuterte der SFC-Vorsitzende. Für ihn und sein Team ist die Bezirksmeisterschaft auch ein Test für den Stadtwerke-Cup, der am ersten Mai-Wochenende steigt und bei dem an zwei Tagen Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet werden.

Patrice Pöppke vom SFC wird sich dort ebenfalls der Konkurrenz stellen. Bei den Bezirksmeisterschaften zeigte er bereits sein Talent, gewann zahlreiche Strecken. Pöppke unterstrich damit seine Berufung in den Landeskader. „In der Ergebnisliste war mir auch aufgefallen, dass der VfL zahlreiche gute Schwimmer im Jahrgang 2010 hat. Einzelne Jungs ja, aber mehrere, die sich auf gleichem Niveau bewegen, das gibt es eher selten“, erzählte Nerbas. Sein Verein durfte sich über einen Prestigeerfolg freuen: Der SFC Nahetal gewann im weiblichen und männlichen Bereich die 4 x 100-Meter-Freistil-Staffel. „Die sind sonst meist an den VfR Simmern gegangen. Dieses Mal hatten wir die Nase vorn“, freute sich Nerbas.