Beim Kottenheimer Mountainbike-Cup glänzten über 300 Teilnehmer mit starken Leistungen. Bei tollem Wetter zeigten Fahrer der Elite-Klasse ebenso wie der Nachwuchs ihr Können.
Lesezeit 2 Minuten
Herrliches Frühlingswetter, eine top präparierte qualitativ hochwertige Strecke, über 300 Teilnehmer, bis zu 80 engagierte Helfer, jede Menge Zuschauer, keine größeren Verletzungen beziehungsweise Stürze, keine Zwischenfälle und sportliche Topleistungen – genauso dürfte sich der Vorsitzende des RSC Mayen, Martin Reis, die nun schon 22.