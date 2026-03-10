Perfekte Bedingungen Großartige Atmosphäre beim Kottenheimer MTB-Cup Jörg Niebergall 10.03.2026, 12:21 Uhr

i Start des Eliterennens mit Julius Welsch (Nummer 5) an der Spitze. Jörg Niebergall

Beim Kottenheimer Mountainbike-Cup glänzten über 300 Teilnehmer mit starken Leistungen. Bei tollem Wetter zeigten Fahrer der Elite-Klasse ebenso wie der Nachwuchs ihr Können.

Herrliches Frühlingswetter, eine top präparierte qualitativ hochwertige Strecke, über 300 Teilnehmer, bis zu 80 engagierte Helfer, jede Menge Zuschauer, keine größeren Verletzungen beziehungsweise Stürze, keine Zwischenfälle und sportliche Topleistungen – genauso dürfte sich der Vorsitzende des RSC Mayen, Martin Reis, die nun schon 22.







