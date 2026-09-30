Zwei Titel an einem Wochenende
Greta Kunz vom VfR Baumholder krönt überragende Saison
Greta Kunz war auf der Bahn in Öschelbronn eine Klasse für sich. Die 13-Jährige vom VfR Baumholder sicherte sich gleich zwei Deu
Greta Kunz war auf der Bahn in Öschelbronn eine Klasse für sich. Die 13-Jährige vom VfR Baumholder sicherte sich gleich zwei Deutsche Meisterschaften.
Verena Kunz

Die 13-jährige Greta Kunz triumphiert im Radrennsport: zwei Deutsche Meistertitel in der U15 auf der Bahn. Herausragend im Omnium und Madison, sicherte sich Kunz auch einen Vertrag bei einem internationalen Top-Nachwuchsteam.

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Für die erst 13-jährige Greta Kunz vom VfR Baumholder wurde die Deutsche Radrenn-Bahnmeisterschaftin Öschelbronn zu einem weiteren Höhepunkt ihrer ohnehin außergewöhnlichen Saison.In der Altersklasse U15 sicherte sich Greta Kunz zunächst den Deutschen Meistertitel im „Omnium“ und gewann einen Tag später gemeinsam mit Clara Brendel auch die Deutsche Meisterschaft im „Madison“.
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