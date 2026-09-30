Die 13-jährige Greta Kunz triumphiert im Radrennsport: zwei Deutsche Meistertitel in der U15 auf der Bahn. Herausragend im Omnium und Madison, sicherte sich Kunz auch einen Vertrag bei einem internationalen Top-Nachwuchsteam.

Für die erst 13-jährige Greta Kunz vom VfR Baumholder wurde die Deutsche Radrenn-Bahnmeisterschaftin Öschelbronn zu einem weiteren Höhepunkt ihrer ohnehin außergewöhnlichen Saison.

In der Altersklasse U15 sicherte sich Greta Kunz zunächst den Deutschen Meistertitel im „Omnium“ und gewann einen Tag später gemeinsam mit Clara Brendel auch die Deutsche Meisterschaft im „Madison“.