Mit 30 Saisonsiegen geglänzt Greta Kunz vom VfR Baumholder ist Deutsche Meisterin Sascha Nicolay 15.09.2026, 12:09 Uhr

i Greta Kunz hat großartiege Saisonergebnisse herausgefahren. Unter anderem wurde die Radrennfahrerin des VfR Baumholder Deutsche Meisterin. Verena Kunz

Ihre Vielseitigkeit und ihre Klasse haben die 13 Jahre alte Greta Kunz vom VfR Baumholder in den Fokus internationaler Teams gerückt. Ein DM-Titel, eine DM-Vizemeisterschaft und der Sieg bei einer bedeutenden Rundfahrt sind Highlights.

Mit gerade einmal 13 Jahren hat Greta Kunz eine Saisonbilanz erreicht, die selbst im erfolgreichen deutschen Radsportnachwuchs herausragt. 30 Siege stehen für die Fahrerin des VfR Baumholder im Jahr 2026 bereits zu Buche. Sie gewann regionale Rennen, nationale Meisterschaften und international besetzte Rundfahrten – auf der Straße ebenso wie auf der Bahn und im Zeitfahren.







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