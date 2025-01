Sieg in Cyclocross-Bundesliga Greta Kunz schreibt ihre eigene Erfolgsgeschichte 06.01.2025, 09:58 Uhr

i Druck macht Greta Kunz vom VfR Baumholder nichts aus. Sie wurde Bundesliga-Siegerin im Cyclocross. Thomas Hildebrandt

Großartige Leistungen bringt derzeit Greta Kunz vom VfR Baumholder. Die Radsportlerin, deren Schwester Rennrad-Naionalfahrerin Hannah Kunz ist, hat die Cyclocross-Bundesliga für sich entschieden. Nun startet sie bei der DM in Chemnitz.

Eine waschechte Bundesliga-Gewinnerin hat der VfR Baumholder seit wenigen Tagen in seinen Reihen. Greta Kunz hat in Vechta das letzte Rennen in der nationalen Eliteklasse im Cyclocross, dem Querfeldein-Radfahren, wie es umgangssprachlich genannt wird, in Vechta gewonnen und ist somit Bundesliga-Titelträgerin.

