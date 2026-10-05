TVO-Rope-Skipperinnen klasse Greta Beier meistert ihre erste Kür souverän Sascha Nicolay 05.10.2026, 15:58 Uhr

i Das Rope-Skipping-Team des TV Oberstein bei der Verbandsmeissterschaft in Hachenburg. Bernd Pohl

Beim Rope-Skipping glänzt der TV Oberstein mit starken Leistungen und einem teilnahmestärksten Team. Greta Beier beeindruckt mit ihrer ersten Kür, während Mayla Späder und Leni Giehl bei ihrem Debüt aufs Treppchen springen.

In Hachenburg starteten auch Rope-Skipperinnen des TV Oberstein bei den Meisterschaften des Turnverbandes Mittelrhein. Mit dabei waren auch wieder einige Skipperinnen, die zum ersten Mal Wettkampfluft schnupperten, denn außer bei den Nachwuchs-Kürspringerinnen (E3) wurden auch im Einsteigerwettkampf (E4) die Verbandsmeisterinnen ermittelt.







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