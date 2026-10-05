Beim Rope-Skipping glänzt der TV Oberstein mit starken Leistungen und einem teilnahmestärksten Team. Greta Beier beeindruckt mit ihrer ersten Kür, während Mayla Späder und Leni Giehl bei ihrem Debüt aufs Treppchen springen.
Lesezeit 2 Minuten
In Hachenburg starteten auch Rope-Skipperinnen des TV Oberstein bei den Meisterschaften des Turnverbandes Mittelrhein. Mit dabei waren auch wieder einige Skipperinnen, die zum ersten Mal Wettkampfluft schnupperten, denn außer bei den Nachwuchs-Kürspringerinnen (E3) wurden auch im Einsteigerwettkampf (E4) die Verbandsmeisterinnen ermittelt.