Gold, zweimal Silber und starke Auftritte in München
Starke Mengerschieder Ausbeute bei der DM in München: Hannah Steffen-Dix wird deutsche Vizemeisterin, die Luftgewehrmannschaft Herren III holt den Titel und Erich Schmul wird ebenfalls deutscher Vizemeister.
Lesezeit 2 Minuten
Was für ein Abschluss der Deutschen Meisterschaften für den SV Soonwald Mengerschied: Eine Goldmedaille und zwei Silbermedaillen bringen die Schützen aus München-Hochbrück mit nach Hause. Damit wurden die hohen Erwartungen nach den erfolgreichen Landesverbandsmeisterschaften eindrucksvoll bestätigt.