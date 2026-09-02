DM Sportschießen
Gold, zweimal Silber und starke Auftritte in München
Hannah Steffen-Dix sorgte für einen Mengerschieder Höhepunkt bei der DM in München: Sie holte Silber mit dem Luftgewehr.
Hannah Steffen-Dix sorgte für einen Mengerschieder Höhepunkt bei der DM in München: Sie holte Silber mit dem Luftgewehr.
Philipp Grommes

Starke Mengerschieder Ausbeute bei der DM in München: Hannah Steffen-Dix wird deutsche Vizemeisterin, die Luftgewehrmannschaft Herren III holt den Titel und Erich Schmul wird ebenfalls deutscher Vizemeister.

Lesezeit 2 Minuten
Was für ein Abschluss der Deutschen Meisterschaften für den SV Soonwald Mengerschied: Eine Goldmedaille und zwei Silbermedaillen bringen die Schützen aus München-Hochbrück mit nach Hause. Damit wurden die hohen Erwartungen nach den erfolgreichen Landesverbandsmeisterschaften eindrucksvoll bestätigt.
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